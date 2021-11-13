Белоруссия обвинила Польшу в очереди из фур на границе

В Белоруссии заявили, что очередь из фур на польско-белорусской границе вызвана невыполнением Польшей транспортных договоренностей, сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию Государственного погранкомитета.

По словам представителя ведомства, образование очередей в пункте пропуска Бобровники–Берестовица связано с тем, что Польша оформляет на выезд малое количество грузовиков. Берестовица, белорусский пункт пропуска, может впускать до 500 грузовых автомобилей в сутки и выпускать столько же. «За истекшие сутки польская сторона в нарушение действующих договоренностей о выполнении пропускной способности оформила на выезд из Беларуси лишь 268 грузовиков. Вместе с тем, за эти же сутки белорусские службы оформили 562 въезжающих на территорию страны грузовика, перевыполнив нормативную пропускную способность», — заявили в погранкомитете.

Со вторника Польша закрыла пункт пропуска Кузница через границу с Белоруссией в связи с миграционной ситуацией, поэтому транспортный поток направился в ближайшие международные автомобильные пункты пропуска, в том числе в Бобровники–Берестовица.

Ранее власти Польши заявили, что планируют построить забор на границе с Белоруссией. По словам министра внутренних дел республики Мариуша Каминьского, длина сооружения составит 180 километров, а высота — 5,5 метра.