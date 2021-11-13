Польша раскрыла подробности строительства забора на границе с Белоруссией

Глава МВД Польши: забор на белорусской границе будет построен до первой половины 2022 года

Власти Польши планируют до конца первой половины 2022 года построить забор на границе с Белоруссией. Такие подробности раскрыл глава МВД республики Мариуш Каминьский в эфире радиостанции RMF FM.

Министр внутренних дел также отметил, что длина сооружения составит 180 километров, а высота — 5,5 метра. По его словам, при строительстве будут задействованы самые современные решения.

«Вдоль реки Буг мы используем системы безопасности другого типа. Нас постоянно провоцируют, но наши службы подготовлены хорошо», — добавил Каминьский.

Кроме того, глава МВД рассказал, что в настоящее время границу с Белоруссией охраняют 13 тысяч польских военнослужащих, 4,5 тысячи пограничников и две тысячи полицейских.

Ранее в октябре правительство Польши приняло законопроект о строительстве ограждения на границе с Белоруссией. Документ будет направлен из кабмина в нижнюю палату парламента Польши (Сейм). Он предполагает возведение высокого и надежного ограждения, оснащенного системой мониторинга и обнаружения движения.

С начала 2021 года на границу Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей начали стекаться люди. Кризис резко обострился 8 ноября после того, как несколько тысяч человек подошли к границе Польши с белорусской стороны. Они не покидают приграничную зону, часть магрантов попытались 10 ноября попасть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки.