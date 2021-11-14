Оказавшихся между заграждениями двух стран мигрантов вывели в Польшу

Группу мигрантов из Сирии, которые находились у инженерных ограждений между белорусской и польской территорией, ночью вывели на территорию Польши, сообщил официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский. Об этом в воскресенье, 14 ноября, пишет РИА Новости.

Белорусские пограничники также проинформировали, что продолжают дежурство в штатном режиме. Ночью в палаточном городке были обеспечены обогрев и питание для мигрантов. Инцидентов не зафиксировано.

На границе Белоруссии и Польши ночью с 12 на 13 ноября оказалась группа граждан численностью около 60 человек. Они утверждали, что являются уроженцами Сирии и были вытеснены из Польши, уточняет РИА Новости. В итоге они оказались между заградительными сооружениями, установленными между белорусской и польской территориями. С обеих сторон этот участок охраняют пограничники двух стран.

Ранее стало известно, что польская полиция обнаружила тело мигранта из Сирии вблизи с границей Белоруссии. Труп молодого человека сирийской национальности был найден в пятницу, 12 ноября, в лесах недалеко от границы под Вулькой Тереховской.