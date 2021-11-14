В США назвали кризис с мигрантами в Белоруссии отвлечением внимания от России

Госсекретарь США Энтони Блинкен в разговоре с польским коллегой Збигневом Рау заявил, что кризис с мигрантами в Белоруссии является попыткой белорусского лидера Александра Лукашенко отвлечь внимание от действий России на границе с Украиной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя Госдепа Неда Прайса.

«Госсекретарь Блинкен подтвердил американскую поддержку Польши перед лицом циничного использования режимом Лукашенко уязвимых мигрантов. Эти действия режима Лукашенко угрожают безопасности, сеют разделение и направлены на то, чтобы отвлечь внимание от российских действий на границе с Украиной», — говорится в тексте.

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Также в заявлении сказано, что Блинкен и Рау осудили использование мигрантов в качестве инструмента, и призвали Лукашенко решить первопричину наложенных Западом санкций — «отказ белорусскому народу в соблюдении прав человека и фундаментальных свобод». Кроме того, госсекретарь выразил благодарность Польше за поддержку «суверенитета и территориальной целостности Украины».

«США, Польша и другие союзники и партнеры едины в том, чтобы заставлять Москву платить за ее военную агрессию и пагубное влияние в регионе», — заключил Прайс.

Ранее в ноябре официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано заявил, что новые санкции Евросоюза против Минска коснутся всех тех, кто причастен к «грязному, бесчеловечному и незаконному бизнесу» по транспортировке мигрантов к белорусским границам с ЕС. Он также сообщил, что помимо авиакомпаний под ограничительные меры могут попасть турагентства и другие посредники.

С начала 2021 года на границу Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей начали стекаться люди. Кризис резко обострился 8 ноября после того, как несколько тысяч человек подошли к границе Польши с белорусской стороны. Они не покидают приграничную зону, часть попыталась попасть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки.