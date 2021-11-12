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США предупредили ЕС о риске вторжения России на Украину

Bloomberg: США предупредили ЕС о вторжении России на Украину, не приведя доказательств
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Фото: Tom Brenner / Reuters

США предупредили Евросоюз (ЕС) о риске «вторжения» России на Украину, не приведя никаких доказательств. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Американские чиновники выразили опасения из-за того, что Россия может рассматривать возможность «военной операции». При этом никаких данных, на основании которых сделаны такие выводы, ЕС не передали.

Отмечается, что Вашингтон планирует передать информацию по этой теме перед тем, как будет принято решение о коллективном ответе. По словам источников агентства, опасения и оценки США подкреплены «общедоступными доказательствами».

Близкий к Кремлю собеседник агентства в свою очередь отметил, что Россия не намерена начинать войну с Украиной, но хочет показать, что готова применить силу в случае необходимости. Еще один неназванный источник подтвердил, что наступление России «маловероятно», однако у Москвы якобы есть план реагирования на провокации со стороны Украины.

Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский опроверг заявления о якобы планируемом Москвой военном вторжении на Украину. Полянский заявил, что Россия никогда не планировала и не планирует военное вторжение на территорию Украины.

10 ноября сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен во время переговоров с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой обвинил Россию во всех провокациях в Донбассе, в том числе передвижении войск у украинской границы.

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