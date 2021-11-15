Лукашенко предложил доставить мигрантов на самолете в Мюнхен

Лукашенко: мы можем вывезти мигрантов на самолетах «Белавиа» в Мюнхен

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил доставить на самолете в Мюнхен мигрантов из Ближнего Востока, которые собрались на границах республики. Об этом сообщает БЕЛТА.

Он напомнил, что Мюнхен согласился принять беженцев, находящихся на польско-белорусской границе. По мнению Лукашенко, 2-3 тысячи мигрантов не являются проблемой для Евросоюза, однако «поляки не дают гуманитарного коридора».

«Мы можем "Белавиа" вывезти их в Мюнхен. Что за проблема? Что это за предложение: "Вы дайте нам, пожалуйста, гуманитарный коридор через Польшу, мы их заберем". Да мы вывезем их своими самолетами и в Мюнхен направим, если это нужно», — сказал Лукашенко.

14 ноября стало известно, что три немецких города — Мюнхен, Эрланген и Нюрнберг — согласились принять беженцев, находящихся на польско-белорусской границе.

8 ноября несколько тысяч мигрантов из Ближнего Востока подошли к границе Польши с белорусской стороны, чтобы попасть на территорию Евросоюза. Еще несколько сотен собрались у белорусско-литовской границы. Запад утверждает, что Минск специально организовал миграционный кризис.