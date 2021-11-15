Литва назвала срок введения новых санкций против Белоруссии

Вице-министр иностранных дел Литвы Арнолдас Пранцкявичюс назвал возможный срок введения новых санкций против Белоруссии, передает Delfi.

В понедельник, 15 ноября, главы МИД стран Евросоюза планируют решить вопрос о новых санкциях в отношении Минска из-за миграционного кризиса, возникшего на границе с Польшей и Литвой. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что ограничения коснутся авиаперевозчиков, турагентств и должностных лиц, связанных с доставкой мигрантов в Белоруссию.

По словам Пранцкявичюса, в первичном списке, который обсудят министры, находятся «около 30 субъектов». Он добавил, что санкции вступят в силу в течение недели.

Накануне в Латвии начались военные учения в связи с миграционным кризисом. «Я просил объявить о начале военных учений в Латгалии, чтобы и наши белорусские коллеги, если их можно так называть, знали, что это не просто так», — заявил министр обороны республики.

Отношения между Белоруссией и Западом в очередной раз обострились после президентских выборов, которые состоялись в стране 9 августа 2020 года. По официальным данным, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов. По всей стране несколько месяцев продолжались массовые протесты. Они разгонялись, а ряд оппозиционных политиков и активистов были арестованы или бежали за границу. Евросоюз трижды вводил санкции против Минска.

Четвертый санкционный пакет был принят после инцидента с самолетом Ryanair в мае 2021-го. Воздушное судно экстренно село из-за сообщения о бомбе на борту. Белорусские силовики задержали двух пассажиров: бывшего главреда оппозиционного Telegram-канала NEXTA и его девушку. Угроза взрыва не подтвердилась.