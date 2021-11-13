На Украине заявили об уверенности в введении ЕС санкций против Лукашенко

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил уверенность, что у Евросоюза (ЕС) нет политической воли в введении санкции против президента России Владимира Путина, но против лидера Белоруссии Александра Лукашенко они будут. Такое мнение он выразил в эфире телеканала «Киев», передает РИА Новости.

«Сегодня, и я слежу за дискуссиями в Европейском союзе, там нет политической воли вводить дополнительные санкции против Путина», — сказал экс-глава МИД, отметив, что это связано с энергетическим кризисом, ситуацией на Ближнем Востоке, в Африке, вокруг Афганистана и Ирана.

Ранее официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано заявил, что новые санкции против Евросоюза против Минска коснутся всех тех, кто причастен к «грязному, бесчеловечному и незаконному бизнесу» по транспортировке мигрантов к белорусским границам с ЕС. Он также перечислил основные цели новых ограничений: по его словам, помимо авиакомпаний под санкции могут попасть турагентства и другие посредники.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран ЕС начался после того, как президент республики Александр Лукашенко пригрозил ослабить контроль за потоком беженцев и наркотрафиком. Это произошло на фоне очередного обострения отношений между Минском и Западом.