Латвия начала военные учения и обратилась к Белоруссии

Министр обороны Латвии обратился к властям Белоруссии в связи с военными учениями

В Латвии начались военные учения, в связи с чем министр обороны Артис Пабрикс обратился к властям Белоруссии. Об этом сообщает Delfi.

«Я просил объявить о начале военных учений в Латгалии, чтобы и наши белорусские коллеги, если их можно так называть, знали, что это не просто так», — сказал Пабрикс.

«Sputnik Беларусь» передает, что учения начались в регионе Латгалия, который граничит с Россией и Белоруссией. В них примут участие три тысячи земессаргов (военных ополченцев).

Ранее Пабрикс допустил участие НАТО в разрешении миграционного кризиса на границе Белоруссии и стран Евросоюза. «Если [президент Белоруссии Александр] Лукашенко пойдет [на обострение ситуации], то Европейский Союз и — я не могу исключить — даже НАТО будут вовлечены. Потому что мы должны свою границу защищать, и мы открывать границу не будем», — сказал министр.

В начале ноября на границе Белоруссии с Польшей и Литвой собрались мигранты из Ближнего Востока, которые пытаются прорваться в ЕС. Запад обвиняет в происходящем Лукашенко.