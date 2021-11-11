Министр обороны Латвии допустил участие НАТО в разрешении миграционного кризиса

Глава Минобороны Латвии: ЕС и НАТО могут быть вовлечены в защиту границ с Белоруссией

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс допустил участие НАТО в разрешении миграционного кризиса на границе Белоруссии и стран Евросоюза. Об этом он заявил в эфире радиостанции, передает ТАСС.

«Я думаю, что если [президент Белоруссии Александр] Лукашенко пойдет [на обострение ситуации], то Европейский Союз и — я не могу исключить — даже НАТО будут вовлечены. Потому что мы должны свою границу защищать, и мы открывать границу не будем», — сказал глава Минобороны.

Ранее Пабрикс заявил, что страны Балтии и Польша не будут ни в какой мере принимать мигрантов, которые пытаются прорваться с территории Белоруссии.

Командующий Национальными вооруженными силами Латвии Леонидс Калниньш заверил, что армия республики готова немедленно отреагировать на возможный массовый наплыв беженцев. Ежедневно 100-150 солдат и ополченцев оказывают поддержку пограничникам, в случае необходимости будут мобилизованы дополнительные силы из разных регионов страны.

В начале ноября в Белоруссии на границах с Польшей и Литвой собрались мигранты с Ближнего Востока, которые пытаются прорваться в Евросоюз. Варшава и Вильнюс утверждают, что все это организовали белорусские власти.

Лукашенко заявил, что польские силовики избивают мигрантов, ломают им ребра, а также стреляют поверх их голов в сторону Белоруссии. Он сообщил, что попросил у Москвы помощь в патрулировании границы, которая является границей Союзного государства.