Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о заинтересованности Польши в конфликте на границе, передает БЕЛТА.

«Правильно делают выводы наши журналисты и другие, что Польше этот конфликт сегодня нужен. Внутренние проблемы, проблем с Европейским союзом больше чем достаточно — и начинается эта толчея и уже стрельба на государственной границе», — сказал Лукашенко на встрече с рабочей группой по доработке проекта Конституции.

При этом, по его словам, Минск в конфликте не заинтересован. «Еще раз хочу подчеркнуть: мы не хотим никакого конфликта на нашей государственной границе. Это для нас абсолютно ущербно», — сказал Лукашенко.

8 ноября несколько тысяч мигрантов из Ближнего Востока подошли к границе Польши с белорусской стороны. Они пытаются прорваться на территорию Евросоюза. Сотни человек также собрались у белорусско-литовской границы. Запад утверждает, что Минск специально организовал миграционный кризис в рамках «гибридной» атаки. ЕС обсуждает введение новых санкций.