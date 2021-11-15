Белорусские силовики повели толпу мигрантов к польскому пропускному пункту

Беженцы в сопровождении белорусских силовиков направились к КПП на границе с Польшей

Мигранты начали покидать свой лагерь на белорусской-польской границе. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Беларусь».

Толпа беженцев направилась к контрольно-пропускному пункту (КПП) «Брузги» на границе с Польшей. Отмечается, что туда мигрантов повели сопровождающие их белорусские силовики.

По данным журналистов, колонна беженцев растянулась примерно на километр. При этом первая группа людей уже расположилась перед заграждениями возле польского КПП и ждет остальных.

Журналисты также отметили, что со стороны Польши к границе были стянуты дополнительные силы военных и техника, в том числе водометы.

8 ноября несколько тысяч мигрантов с Ближнего Востока подошли к белорусско-польскому кордону и попытались прорваться на территорию Европейского союза (ЕС). Еще сотни беженцев собрались у границы Белоруссии и Литвы. В обострении миграционного кризиса на Западе обвинили Минск и стали обсуждать введение новых санкций.