Лукашенко связал кризис на границе с Россией

Лукашенко: ситуация с нелегалами накаляется, чтобы вовлечь в этот конфликт Россию

Западные страны стремятся к обострению ситуации вокруг лагеря нелегальных мигрантов на польско-белорусской границе, чтобы втянуть в конфликт Россию. Такое мнение выразил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с рабочей группой по доработке проекта основного закона, передает БЕЛТА.

По его словам, страны Европейского союза (ЕС) видят неразрывную связь между Минском и Москвой и считают, что российский лидер Владимир Путин вместе с белорусскими властями намеренно спровоцировал миграционный кризис.

«Не зря же они через запятую: "Лукашенко виноват", следом — Путин, "Беларусь виновата", следом — Россия виновата. Ясно, что это нацелено на эскалацию напряженности», — сказал Лукашенко. Белорусский лидер добавил, что его гипотеза подтверждается действиями НАТО в Черноморском регионе.

«Мерзопакостно ведут себя американцы и натовцы в Черном море. Обстановку специально нам накаляют. Но мы же не пацаны, чтобы поддаваться на эти непонятные их телодвижения», — заключил политик.

8 ноября несколько тысяч мигрантов из Ближнего Востока подошли к границе Польши с белорусской стороны. Они пытаются прорваться на территорию Евросоюза. Сотни человек также собрались у белорусско-литовской границы. Запад утверждает, что Минск специально организовал миграционный кризис в рамках «гибридной» атаки. ЕС обсуждает введение новых санкций.