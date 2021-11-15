Лукашенко заявил о готовности отправить беженцев на родину

Президент Белоруссии Лукашенко: готовы отправить беженцев в родные страны, но они не хотят

Президент Белоруссии Александр Лукашенко готов содействовать отправке беженцев из Белоруссии в родные страны. При этом сами мигранты домой возвращаться не желают, отметил президент на встрече с рабочей группой по доработке проекта Конституции. Слова Лукашенко передает «БЕЛТА».

Лукашенко считает, что власти Белоруссии делают все, чтобы беженцы не скапливались в стихийном лагере на границе.

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«Мы готовы посадить всех в самолеты, которые отвезут их обратно домой. Но это люди, надо сказать, очень упертые: никто возвращаться не хочет. У них нет там жилья, они понимают, что там нечем накормить детей», — заявил Лукашенко. Белорусский президент добавил, что мигрантов активно уговаривают вернутся в родные страны, но пока безуспешно.

По оценкам властей Белоруссии на 13 ноября на границе находилось 2 тысячи выходцев из стран Ближнего Востока и Африки. Беженцам начали подвозить воду, продукты, теплые вещи и дрова.

Пребывшие в Минск в последние несколько дней мигранты уже не едут на польскую границу, познакомившись с условиями лагеря через видеоролики в интернете. Они снимают хостелы или находят пристанище в подземном переходе у одного из торговых центров белорусской столицы.