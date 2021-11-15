Поляки попросили белорусских пограничников не причинять боль мигрантам

Польские пограничники призвали белорусов по громкоговорителям «отпустить» беженцев, которые толпой осадили пограничный пункт «Брузги». Видео с обращением польской стороны опубликовал Telegram-канал «Наша Нiва».

«Белорусы, перестаньте, прошу вас. Не причиняйте боль этим людям. Мы понимаем, что вам так было приказано свыше. Но ничто не оправдает того, что страдают женщины и дети. Позвольте им отсюда уйти, соседи. Еще недавно рука об руку мы охраняли границу, а теперь вы так страшно поступаете по отношению к невинным людям», — обратились поляки к белорусам.

На кадрах видно, как сотни беженцев расположились у контрольно-пропускного пункта (КПП), который охраняется польскими военными. Как рассказывают сами мигранты, они намерены любой ценой получить убежище в Польше и будут ждать до последнего.

Ранее сообщалось, что несколько тысяч мигрантов покинули лагерь и подошли к КПП. Отмечается, что мигрантов сопровождали белорусские силовики. Польские военные в свою очередь подготовили водометы и наблюдают за ситуацией с вертолета.

Обстановка обострилась 8 ноября, когда несколько тысяч мигрантов с Ближнего Востока подошли к белорусско-польскому кордону и попытались прорваться на территорию Европейского союза (ЕС). В сложившейся ситуации Запад обвинил Минск и стал обсуждать введение новых санкций.