Бывший СССР
 
Последние новости
Бессимптомно перенесшим COVID-19 россиянам назвали условие для получения QR-кода
Попова заявила о снижении заболеваемости COVID-19 впервые за два месяца
Политолог рассказал о причинах падения рейтинга Байдена
Названа причина невозможности отказа от самого вредного топлива
Блондинки вышли из моды у молодежи
Попова назвала единственный регион России с ростом заболеваемости COVID-19
В Центробанке объяснили рост цен поведением россиян
Генерал-майор ФСБ в отставке оценил вероятность стрельбы на польской границе
Студентки обвинили 74-летнего российского профессора в домогательствах
Оценен вывод части территорий России из списка районов Крайнего Севера
Новости партнеров
Прослушать новость

Поляки попросили белорусских пограничников не причинять боль мигрантам

Поляки призвали белорусских пограничников не удерживать женщин и детей среди беженцев
Перейти в «Мою Ленту»

Польские пограничники призвали белорусов по громкоговорителям «отпустить» беженцев, которые толпой осадили пограничный пункт «Брузги». Видео с обращением польской стороны опубликовал Telegram-канал «Наша Нiва».

«Белорусы, перестаньте, прошу вас. Не причиняйте боль этим людям. Мы понимаем, что вам так было приказано свыше. Но ничто не оправдает того, что страдают женщины и дети. Позвольте им отсюда уйти, соседи. Еще недавно рука об руку мы охраняли границу, а теперь вы так страшно поступаете по отношению к невинным людям», — обратились поляки к белорусам.

На кадрах видно, как сотни беженцев расположились у контрольно-пропускного пункта (КПП), который охраняется польскими военными. Как рассказывают сами мигранты, они намерены любой ценой получить убежище в Польше и будут ждать до последнего.

Ранее сообщалось, что несколько тысяч мигрантов покинули лагерь и подошли к КПП. Отмечается, что мигрантов сопровождали белорусские силовики. Польские военные в свою очередь подготовили водометы и наблюдают за ситуацией с вертолета.

Обстановка обострилась 8 ноября, когда несколько тысяч мигрантов с Ближнего Востока подошли к белорусско-польскому кордону и попытались прорваться на территорию Европейского союза (ЕС). В сложившейся ситуации Запад обвинил Минск и стал обсуждать введение новых санкций.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Лукашенко заявил о заинтересованности Польши в конфликте на границе
Лукашенко предложил доставить мигрантов на самолете в Мюнхен
Украина приготовилась выдворять мигрантов обратно в Белоруссию
К пропускному пункту на границе Польши подошли почти 2000 мигрантов
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:0611 октября

«Поставили русского медведя»

В Эстонии выбрали нового президента. Как при нем изменится отношение к русским и к России?
14:2813 ноября

Польша раскрыла подробности строительства забора на границе с Белоруссией

14:2113 ноября

Зеленский призвал США ввести санкции против «Северного потока-2»

14:0613 ноября

В Белоруссии назвали число мигрантов на границе с Польшей

Бывший СССР00:01 3 октября

«Не забывайте, кто вы тут»

В Казахстане объявили войну русскому языку. Почему его считают угрозой для страны?
11:2513 ноября

Путин пожалел детей на границе Белоруссии и Польши

10:4613 ноября

Лукашенко поручил накормить беженцев

10:2313 ноября

В Карабахе неизвестный бросил гранату в азербайджанский пост

Бывший СССР00:0115 сентября
Столкновение активистов политической партии «Национальный корпус» (запрещена на территории России) с полицией

Радикальная зачистка.

Украина решила избавиться от националистов. Почему стране больше не нужна главная сила Майдана?
10:0013 ноября

Около 100 мигрантов прорвались на территорию Польши

09:3113 ноября

В МИД России назвали абсурдными обвинения в адрес России из-за беженцев

08:3713 ноября

Украине предрекли дефицит питьевой воды

Россия
На овощной базе в Петербурге произошла массовая драка с мигрантами
«Я понимал, что останавливаться нельзя»
Как простые дрифтеры из России стали лучшими гонщиками в мире
На мосту в Москве столкнулись шесть автомобилей
В Думу внесли законопроекты о QR-кодах на транспорте и в общественных местах.
Что нужно знать о мерах по борьбе с COVID?
Издевательства российских подростков над ребенком в детдоме сняли на видео
В Москве заработали 56 снегосплавных пунктов
«Первый пошёл»
 
Все материалы
Мир
Вот — правый поворот.
Кого в Европе называют наследниками Гитлера и почему из-за них общество оказалось на грани раскола
Хьюстон, у нас отмена.
Как борьба за справедливость в западном обществе превратилась в войну со свободой слова
COVID-паспорта, зеленые пропуска и QR-коды.
Как в разных странах контролируют граждан с помощью электронных сертификатов
Все материалы
Бывший СССР
Лукашенко назвал ошибкой считать его ответ на санкции шуткой
Отречемся от старого мира.
Почему в странах бывшего СССР избавляются от памятников Ленину и советского наследия
Министр обороны Армении отправлен в отставку
Страны не стало.
30 лет назад с карты мира исчез СССР. Как развал Советского Союза изменил жизнь людей и ход истории?
Лукашенко связал кризис на границе с Россией
Лукашенко предложил доставить мигрантов на самолете в Мюнхен
Все материалы
Экономика
В Счетной палате назвали главную макроэкономическую проблему в России
В ФАС оценили риск роста цен на электричество для россиян
Иллюзия стабильности.
Небольшая фирма стала крупнейшей финансовой пирамидой и манипулирует биткоином. Как ей это удалось?
В России захотели сдержать цены на сахар и масло
Не ставят крест.
Мусульмане живут по строгим правилам, но хотят зарабатывать. Как они придумали свой финансовый мир?
Visa отменит комиссию за перевод на карту по номеру телефона
Сражение за судоверфь.
Камчатские правоохранители расследуют дело об «уплывшей» судоверфи
Все материалы
Силовые структуры
Возбуждено дело после взрыва на НЛМК в Липецке
Троих полицейских оправдали по делу о групповом изнасиловании россиянки
«Это невиданное преступление»
Как офицеры КГБ, МВД и Советской армии совершили самое дерзкое ограбление в истории СССР
Российского адвоката поймали с наркотиками
Дело государственной важности.
Как охраняли первых лиц в России и СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Возбуждено дело о хищении у россиянки элитного жеребца
«Это было ужасное зрелище»
25 лет назад ветераны Афганистана устроили теракт на кладбище в Москве. Кому они мстили?
Все материалы
Наука и техника
Скрытая угроза.
Искусственный интеллект научили искать опасные генетические мутации. Как это работает?
Спутники будущего.
Фантасты десятилетиями обещают появление роботов вокруг нас. Когда это станет реальностью?
«Китайская Tesla» показала летающий автомобиль.
Какими станут машины будущего и когда они массово поднимутся в воздух?
Все материалы
Спорт
Российским фанатам запретили свободно ходить по Сплиту перед игрой с Хорватией
Назван состав сборной России на решающий матч отбора на ЧМ-2022 с Хорватией
Брата Хабиба Нурмагомедова этапируют из Москвы в Дагестан.
Бойцу грозит десять лет тюрьмы за наезд на полицейского
Боксершу из Великобритании отправили в редкий нокаут
Сборная России в матче против команды КипраСборная России разгромила Кипр со счетом 6:0.
Команда Карпина в шаге от выхода на чемпионат мира
Брат Нурмагомедова получит статус свидетеля в деле о наезде на полицейского
Партнерский материал
Как Валерий Карпин это делает?!
Сборная России в двух шагах от ЧМ-2022. Главное — не думать о Хорватии
Все материалы
Культура
Назван исполнитель года по версии MTV Europe Music Awards
Что-то не так с Кевином.
В прокат вышел ремейк легендарной комедии «Один дома». Почему его не надо смотреть?
Сооснователя группы «Ногу свело!» обстреляли в Москве
«Танец — это жизнь!».
Навстречу XIV Международному конкурсу артистов балета и хореографов
Певица Manizha объявила о предстоящем замужестве
«Инопланетная жизнь напоминает земную»
Ученый из Кембриджа решил написать путеводитель по Галактике. Что из этого вышло?
Названа причина смерти актера из «Реальных пацанов» Игоря Бондаренко
Все материалы
Интернет и СМИ
Съемочную группу RT France задержали на белорусско-польской границе
Бенефис Евгения Петросяна на сцене Московского государственного театра эстрады. Евгений Петросян (справа) и писатель-сатирик Виктор Коклюшкин. «Предупреждали, что в России трудно, но я не думал, что так»
Умер сатирик Виктор Коклюшкин. Чем он запомнится россиянам?
Популярный комик рассказал о хандре из-за участия в шоу «Игра» на ТНТ
Время решать.
Весь мир оказался под тотальным контролем соцсетей. Как спасти человечество от их диктатуры?
Женщина рассказала правду подруге и испортила ее праздник
«Я сталкивалась с облавами»
Самая известная россиянка в порно — об опасности, поджидающей порноактрис в сети
Парень купил микроскоп и случайно раскрыл собственный секрет
Все материалы
Ценности
Мария Алия Аль-СадекПоколение М.
Мусульманки ворвались в мир моды и изменили его. Как скромность в одежде стала трендом?
FILE PHOTO - Uzbekistan's President Islam Karimov (C) poses with Kyrgyzstan's President Askar Akayev (L) and Kazakhstan's President Nursultan Nazarbayev while wearing presented wheat wreaths in Akmola region, near the town of Kokshetau in northern Kazakhstan, August 27, 1993. Picture taken August 27, 1993. REUTERS/Shamil Zhumatov/File PhotoТайны узбекского двора.
Какое имущество оставил Ислам Каримов родным и за что его дочь оказалась в тюрьме
«Это демонстрация свободы»
Мужчины с древности носили каблуки. Почему это вновь стало модным?
«Японские Меган и Гарри»
Как дочь императора отказалась от роскоши ради любви и лишилась титула принцессы
Все материалы
Путешествия
«Над женщинами смеялись»
Как домохозяйка стала первой в мире женщиной, облетевшей в одиночку весь мир?
Растворился в лесах.
Как одержимый путешественник решил совершить великое открытие, но стал еще одной загадкой XX века?
Все материалы
Из жизни
Женщина нашла необычный способ наказать съевшего ее трусы пса
«Первые годы были мучением»
Как россиянка переехала в Израиль за любимым, впала в депрессию и оказалась вне закона
Женщина забеременела собственным внуком ради родившейся без матки дочери
Россиянин приехал в Норвегию, чтобы покончить с собой.
Но неожиданно ограбил банк и испортил жизнь целому городу
Диетолог рассказала о полезных для похудения свойствах овсянки
Женщина получила выигранный братом миллион долларов и отказалась его отдавать
Дэвид Макмиллан и его супруга Жанетт Тобин Дюфаур«Надеялись, его повесят»
Как известный наркоторговец попал в самую страшную тюрьму мира, избежал казни и изменил жизнь
Все материалы
Илон Маск объяснил, почему новые Tesla задерживаются
Polo? Полно! 11 братьев российского Volkswagen Polo со всех уголков планеты
Модели, которые продают в разных странах
Составлен рейтинг надежных китайских автомобилей с пробегом
Интересные модели Nissan, которые мы упустили
Эксклюзивный суперкар, спорткупе, экстремальные пикапы и электромобили
Обновлен самый экономичный Geely Coolray
Они нам нужны: американские кроссоверы
Кузены General Motors, «Форды» и архаичный монстр с суперкаровской мощностью
Безумный Jeep Wrangler с мотором V10 от Viper продали на аукционе
Все материалы
Среда обитания
В ногу со временем.
Россияне не боятся менять свою жизнь и отношение к работе. Что ждет их в будущем?
Роковое влечение.
Интимные товары и порноиндустрия наносят урон природе. Как это меняет отношение людей к сексу?
Путь отхода.
Как Россия решит проблему мусора, избавится от свалок и спасет планету от загрязнения
Дорога перемен.
В будущем Россия избавится от пробок. Как новый общественный транспорт изменит жизнь в стране?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
Вечная терапия:
почему тех, кто печет хлеб, в России считают настоящими трудоголиками и романтиками
История на вкус:
где в России можно попробовать традиционную выпечку, которая готовится по старым рецептам
Город-герой Мурманск.
Как Заполярье стало единственной территорией, где СССР не понес ни одного тяжелого поражения?
Дело храбрых.
Крым — это не только пляжи, но и экстрим. Как нескучно провести отпуск на полуострове?
Подготовка семейства медведей к зиме попала на видео
Российский фотограф снял уникальные световые столбы
В России завершился первый этап переписи населения
Все материалы