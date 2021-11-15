У КПП на польско-белорусской границе собрались две тысячи мигрантов

РИА Новости: две тысячи мигрантов расположились на КПП между Белоруссией и Польшей

Почти все две тысячи мигрантов покинули стихийный лагерь и перебрались к погранпереходу между Польшей и Белоруссией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в белорусских органах погранслужбы.

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По словам собеседника агентства, они расположились прямо на линии польско-белорусской границы. Некоторые из мигрантов находятся прямо в КПП, часть остались поодаль.

Источник рассказал, что ситуация на границе в целом спокойная. Прорыва через польские заграждения не было, как и агрессивных действий со стороны мигрантов.

Ранее в МВД Польши заявили, что большая группа мигрантов собирается с белорусской стороны у погранперехода, вероятно, готовясь к штурму границы. Отмечается, что нелегалы толпятся на границе в районе польского города Кузница. «Сотрудники пограничной охраны, полиции и солдаты готовы», — подчеркнули власти.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и Евросоюза начался в конце мая. Большие группы нелегальных мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока начали штурмовать границы Литвы, Польши и Латвии в надежде получить убежище в Евросоюзе. Предполагается, что белорусские власти используют своего национального туроператора «Центркурорт» для переправки мигрантов к границам ЕС и зарабатывают на этом.

8 ноября несколько тысяч человек подошли к Польше с белорусской стороны. Мигранты не покидают приграничную зону, часть попыталась попасть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки.