Власти Польши заявили о подготовке мигрантов к штурму границы

ТАССБольшая группа мигрантов собирается с белорусской стороны у погранперехода, вероятно, готовясь к штурму белорусско-польской границы. Об этом в понедельник, 15 ноября, заявило МВД Польши, передает ТАСС.
Отмечается, что нелегалы толпятся на пограничном переходе в районе польского города Кузница. «Сотрудники пограничной охраны, полиции и солдаты готовы», — подчеркнули власти.
Ранее стало известно о том, что мигранты сломали забор около польско-белорусской границы. Среди них есть женщины и дети, многие нагружены большим количеством вещей.
С начала 2021 года на границу Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей начали стекаться люди. Кризис резко обострился 8 ноября после того, как несколько тысяч человек подошли к границе Польши с белорусской стороны. Они не покидают приграничную зону, часть попыталась попасть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки.