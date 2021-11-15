Власти Польши заявили о подготовке мигрантов к штурму границы

ТАССБольшая группа мигрантов собирается с белорусской стороны у погранперехода, вероятно, готовясь к штурму белорусско-польской границы. Об этом в понедельник, 15 ноября, заявило МВД Польши, передает ТАСС.

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Отмечается, что нелегалы толпятся на пограничном переходе в районе польского города Кузница. «Сотрудники пограничной охраны, полиции и солдаты готовы», — подчеркнули власти.

Ранее стало известно о том, что мигранты сломали забор около польско-белорусской границы. Среди них есть женщины и дети, многие нагружены большим количеством вещей.

С начала 2021 года на границу Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей начали стекаться люди. Кризис резко обострился 8 ноября после того, как несколько тысяч человек подошли к границе Польши с белорусской стороны. Они не покидают приграничную зону, часть попыталась попасть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки.