Мигранты сломали забор на польско-белорусской границе и попали на видео

Журналист Гичан: толпа из тысяч беженцев сломала забор на польско-белорусской границе

Тысячи мигрантов сломали забор около польско-белорусской границы. Видео с места событий опубликовал белорусский журналист Тадеуш Гичан (Tadeusz Giczan) в Twitter.

На видео попала многочисленная толпа беженцев, проходящая через сломанное заграждение. Среди них есть женщины и дети, многие нагружены большим количеством вещей. Журналист рассказал, что колонна мигрантов растянулась у границы примерно на километр.

Ранее стало известно, что власти Польши намерены построить стену на границе с Белоруссией в первой половине 2022 года. Замглавы МВД страны Мачей Вонсик подчеркнул, что соглашения по этому вопросу еще предстоит заключить. Он отметил, что ночь на польско-белорусской границе прошла спокойно, ничего особенного не случилось.

Миграционный кризис на польско-белорусской границе обострился несколько дней назад. Толпы мигрантов пытаются пересечь границу, их останавливают польские силовики. ЕС возложил вину за сложившуюся ситуацию на официальный Минск и решил ввести новые санкции против Белоруссии.