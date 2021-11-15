В Польше призвали исключить Россию из международных организаций из-за мигрантов

В Польше выступи за международное давление на Россию и Белоруссию из-за мигрантов

Россию и Белоруссию необходимо исключить из международных организаций и запретить им участие в спортивных состязаниях из-за причастности к миграционному кризису на польско-белорусской границе. С таким призывом выступил польский вице-премьер, министр культуры и национального наследия Петр Глиньский, передает Polska Times.

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Он выступил за усиление давления мирового сообщества на Москву и Минск. «Я бы даже рассматривал возможность исключения двух этих стран из многих международных организаций, а также спортивных состязаний, которые для них важны», — заявил вице-премьер.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил Россию и Белоруссию в попытке ударить по Польше с помощью миграционного кризиса. Политик уверен, что это может быть частью скоординированного нападения и «войны нового типа».

Поток мигрантов с территории Белоруссии в ЕС резко вырос после того, как президент Белоруссии Александр Лукашенко на фоне очередного обострения отношений с Западом пригрозил ослабить контроль за границей. 8 ноября несколько тысяч человек подошли к Польше с белорусской стороны. Мигранты не покидают приграничную зону, часть попыталась попасть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки.