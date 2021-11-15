В Польше обвинили чеченцев в организации миграционного кризиса

В Польше предъявлены обвинения двум задержанным россиянам-чеченцам и еще одному гражданину Украины. Их обвиняют в организации миграционного кризиса на границе с Белоруссией. Об этом со ссылкой на польскую прокуратуру сообщает РИА Новости.

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«Прокурор Силезского отдела по делам организованной преступности и коррупции Генеральной прокуратуры в Катовице направил очередное обвинительное заключение по делу о деятельности международной организованной преступной группы, организовавшей незаконное пересечение границы гражданами стран Ближнего Востока», — приводит агентство заявление ведомства. По данным прокуратуры Польши, обвиняемыми являются двое граждан России и гражданин Украины.

В сообщении ведомства также говорится, что задержаны водители, перевозившие мигрантов, и нелегально пребывающие в стране организаторы — двое россиян чеченской национальности.

11 ноября российское посольство заявляло, что сообщения о задержании российских граждан с польской стороны не получало. Согласно международному законодательству, Польша должна сообщать о таких мерах России в течение не более чем трех суток.

Поток мигрантов с территории Белоруссии в ЕС резко вырос после того, как президент Белоруссии Александр Лукашенко на фоне очередного обострения отношений с Западом пригрозил ослабить контроль за границей. 8 ноября несколько тысяч человек подошли к Польше с белорусской стороны. Мигранты не покидают приграничную зону, часть попыталась попасть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки.