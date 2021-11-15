Белый дом призвал Россию повлиять на Лукашенко

США просят Россию повлиять на президента Белоруссии Александра Лукашенко из-за ситуации с мигрантами. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки, ее слова приводит РИА Новости.
Она подчеркнула, что Соединенные Штаты продолжают работать в тесном контакте с европейскими партнерами и другими союзниками, чтобы привлечь к ответственности за «продолжающуюся атаку» режим белорусского лидера.
Псаки добавила, что это включает в себя и подготовку дальнейших санкций. При этом она отказалась ответить на вопрос, считает ли Вашингтон ответственными российские власти за кризис на границе Белоруссии и Польши.
«Мы продолжаем призывать Россию и поощрять ее напрямую использовать свое влияние на режим Лукашенко», — заключила представитель Белого дома.
Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что в ближайшее время будет принят пятый пакет санкций Европейского союза против Белоруссии, на этот раз из-за миграционного кризиса на польско-белорусской границе. В результате внесения поправок в механизм антибелорусских ограничений Евросоюз сможет накладывать рестрикции на физических и юридических лиц, способствующих политике режима президента Белоруссии Александра Лукашенко по провоцированию миграционного кризиса.