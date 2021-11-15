Раскрыты подробности санкций ЕС против Белоруссии

Санкции Евросоюза (ЕС) против Белоруссии будут включать разрыв лизинговых контрактов с государственной авиакомпанией «Белавиа». Такие подробности раскрыл министр иностранных дел и обороны Ирландии Саймон Ковни, передает Reuters.

«Контракты, по которым самолеты предоставлены в лизинг "Белавиа", по сути, будут разорваны», — сказал дипломат. Он отметил, что Минск обяжут вернуть эти самолеты, а иначе предстоит судебное разбирательство.

Всего в парке авиакомпании числится 29 воздушных судов, 17 из которых «Белавиа» взяла в лизинг.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что в ближайшее время будет принят пятый пакет санкций Европейского союза (ЕС) против Белоруссии, на этот раз из-за миграционного кризиса на польско-белорусской границе.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран ЕС начался после того, как президент республики Александр Лукашенко пригрозил ослабить контроль за потоком беженцев и наркотрафиком. Это произошло на фоне очередного обострения отношений между Минском и Западом.