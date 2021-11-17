Стало известно о пессимистичном сценарии миграционного кризиса в Белоруссии

Bloomberg: Путин и Лукашенко могут легко эскалировать ситуацию на границе с Польшей

Агентство Bloomberg описало пессимистичный и оптимистичный сценарии развития миграционного кризиса на границе Польши и Белоруссии.

По мнению автора статьи, ситуация на польско-белорусской границе может произвести еще более отрицательный эффект на Евросоюз. Причина тому — согласованность действий между президентами России и Белоруссии Владимиром Путиным и Александром Лукашенко и отсутствие доверия между странами-членами ЕС.

В статье отмечается, что при успехах Брюсселя в давлении на ряд авиакомпаний Ближнего Востока, которые согласились прекратить рейсы в Белоруссию, Лукашенко и Путин легко могут эскалировать этот конфликт. В Bloomberg заявили, что на случай открытого вооруженного столкновения у России уже мобилизованы силы на границе с Украиной.

При этом Польше придется согласовать ответные действия со своими союзниками по НАТО, в то время как над кризисной зоной уже летают российские ядерные бомбардировщики. По мнению автора, ЕС и США должны убедить Путина не делать ставку на «более широкий пожар» и отказаться от гибридной войны с Западом.

16 ноября нелегалы предприняли попытку массового прорыва польско-белорусской границы. В заградивших им проход военных и полицейских полетели камни, палки и другие подручные предметы. Ответом польских силовиков стали слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты. В результате столкновения ранения получили как силовики, так и беженцы с журналистами.