В Белоруссии пригрозили Европе «байденовским газом»

Западным лидерам стоит задуматься о своих действиях в отношении Белоруссии на фоне миграционного кризиса, так как Европа может остаться без газа. Такое предупреждение сделал белорусский телеведущий Григорий Азаренок с рубрикой «Паноптикум» на телеканале СТВ.

По его словам, в случае введения новых санкций против Минска страны Европейского союза (ЕС) рискуют остаться без транзита топлива из Белоруссии, что грозит им обогреваться «байденовским газом». Телеведущий посоветовал лидерам охладить пыл, пока европейцев не охладили неотопленные квартиры и предприятия.

Журналист также напомнил про клевету Запада в адрес белорусского лидера Александра Лукашенко и жестокое обращение поляков с мигрантами, обвинив ЕС в геноциде. «Ну что, Европка, маленькая, но гордая Белоруссия разделала вас под орех, теперь все по правилам и по воле Лукашенко», — заявил Азаренок.

Ранее в четверг, 11 ноября, Лукашенко припомнил, что Польша думает полностью перекрыть границу с республикой и прекратить с ней торговлю на фоне миграционного кризиса. Глава Белоруссии пообещал жесткий ответ на возможные санкции и пригрозил оставить Европу без газа, перекрыв газопровод «Ямал — Европа».

«Мы обогреваем Европу, они нам еще угрожают, что закроют границу. А если мы перекроем природный газ туда? Поэтому я бы руководству Польши, литовцам и прочим безголовым порекомендовал думать прежде, чем говорить», — сказал глава государства.

