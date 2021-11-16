Белоруссия начала проверку после применения поляками спецсредств на границе

Сотрудники Следственного комитета Белоруссии начали проверку применения польскими военными спецсредств в отношении безоружных беженцев, которые ранее массово сосредоточились на границе двух стран. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

По информации СК, в момент применения светошумовых гранат и водометов Польшей пострадавшие находились в том числе на территории Белоруссии, что классифицируется как насильственные действия в отношении суверенного государства. Белорусские правоохранители отметили, что в результате действий польских силовиков пострадали женщины и дети.

В СК добавили, что после осмот­ра места происшествия следователями были обнаружены сле­ды химического вещес­тва, используемого при применении водоме­тов. Также работники проведут экспертизу других изъятых с места инцидента объектов.

16 ноября собравшиеся на польско-белорусской границе нелегалы попытались сорвать ограждения и начали бросать в польских военных камни, палки и другие вещи. В ответ Польша применила слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты. В результате инцидента есть раненые среди военных, журналистов и беженцев. Позже президент Белоруссии поручил временно разместить мигрантов в логистическом центре.