Лукашенко отправил мигрантов на склад

Лукашенко поручил разместить мигрантов в логистическом центре в Гродненской области

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил подготовить логистический центр для приема мигрантов, находящихся у границы с Польшей. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе главы государства.

Соответствующее распоряжение белорусский лидер дал губернатору Гродненской области и помощнику по региону — на складах им предстоит организовать условия для обогрева и питания беженцев.

Отмечается также, что часть мигрантов, находившихся в пункте пропуска «Брузги», ушла от границы — их уже направляют для размещения в логистический центр.

Ранее Лукашенко созвонился со своим российским коллегой Владимиром Путиным. В ходе беседы политики обсудили ключевые вопросы двусторонней повестки, в том числе ситуацию с мигрантами у границы Польши с учетом переговоров белорусского лидера с исполняющей обязанности канцлера Германии Ангелой Меркель.

Миграционный кризис на границе Белоруссии с Польшей и Литвой обострился в ноябре. Толпы мигрантов скопились у кордонов республик, некоторые из них периодически предпринимают попытку прорыва на территорию Европейского союза.