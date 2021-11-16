В сети заметили разницу сообщений Кремля и Минска о разговоре Путина и Лукашенко

Пресс-службы Кремля и Минска по-разному сообщили о телефонном разговоре Путина и Лукашенко

В сети обратили внимание на разницу в сообщениях пресс-служб президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко по итогам их телефонного разговора. Соответствующий пост появился в Telegram-канале журналистов кремлевского пула РИА Новости.

Так, авторы публикации заметили, что в Минске о результатах переговоров отчитались раньше на полтора часа. При этом объем текста составил пять предложений.

В свою очередь пресс-служба Кремля рассказала о беседе глав государств позже, уместив необходимую информацию в два предложения.

Путин и Лукашенко созвонились во вторник, 16 ноября. В ходе беседы политики обсудили ключевые вопросы двусторонней повестки, в том числе ситуацию с мигрантами у границы Польши с учетом переговоров белорусского лидера с исполняющей обязанности канцлера Германии Ангелой Меркель, совместные действия по обороне Союзного государства, а также учения Украины и США у границ России и в Черном море. Кроме того, президенты обсудили график будущих контактов.

Миграционный кризис на границе Белоруссии с Польшей и Литвой обострился в ноябре. Толпы мигрантов скопились у кордонов республик, некоторые из них периодически предпринимают попытку прорыва на территорию Европейского союза.