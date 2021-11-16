Лукашенко попросит Путина о помощи

Президент Белоруссии Александр Лукашенко попросит российского коллегу Владимира Путина о помощи в разрешении миграционного кризиса. Об этом он заявил во время совещания по обстановке на границе, передает БЕЛТА.

«Если нам нужна сегодня какая-то помощь военно-технического характера, оборонного (это наша общая граница, Союзного государства), вы скажите. Я переговорю с президентом России и попрошу, чтобы он подключился и, если нужно, оказал соответствующее содействие, не втягивая их [Россию] в этот кризис беженцев», — сказал Лукашенко.

Он добавил, что «мерзавцы коллективного Запада» хотят «перекинуть» ответственность за миграционный кризис на Россию, которая к этому не имеет никакого отношения.

Ранее Лукашенко раскрыл детали своего разговора с временно исполняющей обязанности канцлера Германии Ангелой Меркель. Он сообщил, что внес предложение по развязке ситуации, однако не стал озвучивать конкретные подробности инициативы.

«Мы пришли к единому мнению, что эскалация никому не нужна — ни Европейскому союзу, ни Белоруссии. И допустить эскалации, как бы кому-то этого ни хотелось, вплоть до горячего столкновения, мы не можем», — подчеркнул Лукашенко.

Между тем 16 ноября мигранты попытались сломать забор на границе, чтобы попасть в Польшу. Польские пограничники стали разгонять их водометами, слезоточивым газом и светошумовыми гранатами.