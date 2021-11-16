Лукашенко раскрыл детали разговора с Меркель

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскрыл детали телефонного разговора с временно исполняющей обязанности канцлера Германии Ангелой Меркель. Ими он поделился во время совещания по обстановке на границе республики, передает БЕЛТА.

По его словам, первой темой переговоров стала проблема мигрантов и обстановки на границе Белоруссии. Лукашенко рассказал, что «внес предложение по развязке ситуации», однако не стал озвучивать конкретные подробности своей инициативы.

«Мы пришли к единому мнению, что эскалация никому не нужна — ни Европейскому союзу, ни Белоруссии. И допустить эскалации, как бы кому-то этого ни хотелось, вплоть до горячего столкновения, мы не можем», — подчеркнул он.

Лукашенко также заявил, что обсудил с Меркель и сам приток беженцев. Глава республики отметил, что Минск не завозит их специально, и добавил, что за осень белорусские власти депортировали более 4,6 тысяч мигрантов, нарушивших местное законодательство.