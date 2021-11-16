В России оценили отношение Германии к Лукашенко

Политолог Еремина: в кризисе с мигрантами виноват Запад, но требует решения от Лукашенко

Российский политолог Наталья Еремина оценила отношение Германии к президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Она подчеркнула, что в ситуации с мигрантами на границе виноват Запад, но разрешения кризиса он требует от главы белорусского государства, передают «Известия».

Таким образом эксперт прокомментировала ситуацию, когда правительство ФРГ в официальном заявлении не стал называть Лукашенко президентом Белоруссии, комментируя его переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель. «Канцлер Ангела Меркель провела сегодня разговор с Александром Лукашенко», — написал в Twitter официальный представитель кабмина Штеффен Зайберт.

Еремина считает, что это является следствием попытки Евросоюза длительное время игнорировать кризисные явления с мигрантами на границе с Польшей. Она указала, что гипертрофированное внимание к проблеме возникло из-за позиции Варшавы, которая начала жестко противодействовать проникновению людей на территорию страны.

По словам политолога, такое поведение не разрешит ситуацию, нужно сесть за стол переговоров и совместно задуматься о том, что можно предпринять. «Эта проблема требует взаимного взаимодействия, но длительное время — и летом и осенью — не признавалось необходимым установить диалог с Лукашенко», — добавила она.

Еремина указала, что обвинять белорусского лидера — это «последнее дело», но сам факт переговоров с ним говорит о двойственности позиции Германии. Эксперт пояснила, что президенту угрожали санкциями и обвиняли, требуя прекратить — но невозможно прекратить то, что ни в локальном, ни в глобальном смысле он не устраивал.

Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что США просят Россию повлиять на президента Белоруссии Александра Лукашенко из-за ситуации с мигрантами. Она подчеркнула, что Соединенные Штаты продолжают работать в тесном контакте с европейскими партнерами и другими союзниками, чтобы привлечь к ответственности за «продолжающуюся атаку» режим белорусского лидера.

