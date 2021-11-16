Польские пограничники разогнали мигрантов водометом и слезоточивым газом

Польские пограничники применили против мигрантов на границе с Белоруссией водометы

Польские пограничники начали разгонять группы нелегальных мигрантов, собравшихся на границе с Белоруссией, с помощью водомета, слезоточивого газа и светошумовых гранат. Видео появилось в Telegram-канале Shot.

На кадрах заметно, как пограничники оттесняют группу мигрантов, ломающих забор в попытке прорваться в Польшу.

По информации Telegram-канала «Sputnik Беларусь», мигранты камнями забрасывают польских силовиков, те отвечают светошумовыми гранатами, слезоточивым газом и водометами.

Миграционный кризис на границе Белоруссии с Польшей и Литвой обострился в ноябре. Толпы мигрантов скопились у кордонов республик, некоторые из них периодически предпринимают попытку прорыва на территорию Европейского союза.