На границе Польши начали стрелять

Вдоль линии границы со стороны Польши раздаются выстрелы. При этом белорусские пограничники не вмешиваются в стычки мигрантов с польскими силовиками, передает ТАСС со ссылкой на собственного корреспондента с места событий.

Помимо этого, поляки взорвали перед мигрантами несколько светошумовых гранат и включили водомет, отогнав их от ограждения.

Утром 16 ноября группы нелегальных мигрантов, собравшиеся на границе Белоруссии и Польши, начали активно ломать забор и бросать камни в поляков. В результате силовики были вынуждены применить слезоточивый газ.

Мигранты из стран Ближнего Востока и Африки скопились на белорусско-польской границе 8 ноября. По разным оценкам, их количество от двух до пяти тысяч человек, они живут на улице и иногда пытаются штурмовать ограждение.

