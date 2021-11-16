Мигранты на границе Белоруссии и Польши начали ломать забор и бросать камни

Мигранты на границе с Польшей ломают забор, силовики применили водомет и слезоточивый газ

Группы нелегальных мигрантов, собравшиеся на границе Белоруссии и Польши, начали активно ломать забор. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Беларусь».

На размещенных в сети кадрах видно, как беженцы разрушают ограждение на нейтральной полосе и бросают камни в поляков. В результате силовики были вынуждены применить слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил власти Польши в наращивании ударной группировки войск на границе. По его словам, все это делается под видом защиты Евросоюза от беженцев из стран, «которые разбомбила и разграбила западная коалиция во главе с США».

Мигранты из стран Ближнего Востока и Африки скопились на белорусско-польской границе 8 ноября. По разным оценкам, их количество от двух до пяти тысяч человек, они живут на улице и иногда пытаются штурмовать ограждение.