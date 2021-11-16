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В Латвии заявили о готовности привлечь НАТО к разрешению миграционного кризиса

Министр обороны Латвии: Рига готова привлечь НАТО к разрешению миграционного кризиса
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Фото: Ints Kalnins / Reuters

Латвия находится в одном шаге от привлечения НАТО к разрешению миграционного кризиса на границе с Белоруссией. Об этом сообщил министр обороны прибалтийской республики Артис Пабрикс, пишет Delfi.

Он заявил о готовности Риги воспользоваться четвертой статьей Североатлантического договора и запросить консультации с другими государствами-членами НАТО в том случае, если территориальная целостность и безопасность республики окажется под угрозой.

Пабрикс также отметил, что Латвия, Литва и Польша подадут соответствующую заявку вместе, если одна из стран захочет запросить поддержку у Североатлантического альянса. Министр добавил, что пока власти республик считают, что способны справиться с ситуацией своими силами.

При этом глава латвийского военного ведомства отметил, что Рига, Вильнюс и Варшава будут следить за дальнейшими действиями Минска и Москвы, и подчеркнул, что Белоруссия «де-факто» уже лишилась своей независимости.

Миграционный кризис на границе Белоруссии с Польшей и Литвой обострился в ноябре. Толпы мигрантов скопились у кордонов республик, а некоторые из них предприняли попытку прорыва на территорию Европейского союза (ЕС). Вину за сложившуюся ситуацию западные страны возложили на Белоруссию и пригрозили Минску новыми санкциями.

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