В Латвии заявили о готовности привлечь НАТО к разрешению миграционного кризиса

Латвия находится в одном шаге от привлечения НАТО к разрешению миграционного кризиса на границе с Белоруссией. Об этом сообщил министр обороны прибалтийской республики Артис Пабрикс, пишет Delfi.

Он заявил о готовности Риги воспользоваться четвертой статьей Североатлантического договора и запросить консультации с другими государствами-членами НАТО в том случае, если территориальная целостность и безопасность республики окажется под угрозой.

Пабрикс также отметил, что Латвия, Литва и Польша подадут соответствующую заявку вместе, если одна из стран захочет запросить поддержку у Североатлантического альянса. Министр добавил, что пока власти республик считают, что способны справиться с ситуацией своими силами.

При этом глава латвийского военного ведомства отметил, что Рига, Вильнюс и Варшава будут следить за дальнейшими действиями Минска и Москвы, и подчеркнул, что Белоруссия «де-факто» уже лишилась своей независимости.

Миграционный кризис на границе Белоруссии с Польшей и Литвой обострился в ноябре. Толпы мигрантов скопились у кордонов республик, а некоторые из них предприняли попытку прорыва на территорию Европейского союза (ЕС). Вину за сложившуюся ситуацию западные страны возложили на Белоруссию и пригрозили Минску новыми санкциями.