Лукашенко обвинил Польшу в наращивании ударной группировки войск на границе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил власти Польши в наращивании ударной группировки войск на границе, передает БЕЛТА.

«На границах соседей, прежде всего Польши, находятся не только пограничники. Там наращивается ударная группировка войск — до 20 тысяч личного состава с авиацией и бронетехникой», — заявил Лукашенко на совещании об обстановке на границе.

По его словам, все это делается под видом защиты Евросоюза от беженцев из стран, «которые разбомбила и разграбила западная коалиция во главе с США».

«Я только не понимаю (как здесь правильно СМИ отмечают), зачем против беженцев самолеты, вертолеты и танки», — отметил Лукашенко.

Он добавил, что на этом фоне ЕС «сворачивает проекты трансграничного сотрудничества и взаимодействия». «Кроме того, угрожают новыми пакетами санкций и строительством аж пятиметровой стены, подумывают о полном закрытии границ с Беларусью. Ради бога. Если больше нечем заниматься, мы не возражаем», — заявил Лукашенко.

В начале ноября в Белоруссии тысячи мигрантов из Ближнего Востока штурмуют границу с Польшей и Литвой, пытаясь попасть в ЕС. Запад утверждает, что миграционный кризис организовал Минск. На фоне этого верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что в ближайшее время будет принят пятый пакет санкций Евросоюза против Белоруссии.