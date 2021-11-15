В Белоруссии обвинили чиновников ЕС в глупости

Белорусский депутат Савиных: в своих действиях ЕС переходит все границы здравого смысла

В своих действиях Европейский союз (ЕС) переходит все границы здравого смысла. Об этом глава международного комитета Палаты представителей (нижней палаты парламента) Белоруссии Андрей Савиных заявил в беседе с «Известиями».

Он прокомментировал сведения о возможном введении Евросоюзом санкций против минского аэропорта и отеля «Минск» и обвинил европейских чиновников в глупости.

«Совершенно непонятно, какой логикой они руководствуются и какой результат они хотят получить. Мы спокойно смотрим на весь этот процесс и реагировать будем только после совершения ими действий, поскольку совершенно невозможно предсказать, какую глупость они еще могут придумать», — отметил депутат.

Ранее вице-министр иностранных дел Литвы Арнолдас Пранцкявичюс заявил, что новые санкции ЕС против Белорусии вступят в силу в течение недели. Он также отметил, что в первичном санкционном списке находятся «около 30 субъектов».

До этого газета Financial Times со ссылкой на дипломатические источники сообщала о планах ЕС ввести санкции против аэропорта Минска и гостиницы «Минск» из-за миграционного кризиса на белорусско-польской границе.