В понедельник 15 ноября Европейский союз (ЕС) ужесточит персональные санкции против Белоруссии, а также рассмотрит секторальные ограничения. Об этом заявил глава МИД Германии Хайко Маас, передает ТАСС.

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Дипломат отметил, что в ЕС не видят альтернативы жесткой позиции против Минска, так как белорусская сторона способствует усугублению ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе.

Ранее стало известно, что ЕС планирует ввести санкции против Национального аэропорта Минска и гостиницы «Минск» из-за миграционного кризиса на польско-белорусской границе. Как пишет Financial Times, санкционный список будет дорабатываться в течение нескольких недель, поскольку объединение координирует свой ответ с союзниками.

До этого официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано заявил, что новые ограничения против Минска коснутся всех, кто причастен к «грязному, бесчеловечному и незаконному бизнесу» по транспортировке мигрантов к белорусским границам с ЕС. В объединении возложили вину за текущий миграционный кризис на режим белорусского лидера Александра Лукашенко.