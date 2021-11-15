Стало известно о планах Евросоюза ввести санкции против аэропорта Минска

Европейский союз (ЕС) планирует ввести санкции против Национального аэропорта Минска и гостиницы «Минск» из-за миграционного кризиса на польско-белорусской границе. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на дипломатические источники.

По сведениям издания, санкционный список будет дорабатываться в течение нескольких недель, поскольку «Евросоюз координирует свой ответ с союзниками». В то же время авторы материала подчеркивают, что государства — члены ЕС пока не пришли к консенсусу относительно санкций против Национального аэропорта Минска в связи с «существующими юридическими сложностями».

Сообщается, что санкции против гостиницы «Минск» могут быть приняты из-за того, что отеле размещаются мигранты, которые затем пытаются попасть в Польшу.

Ранее НАТО выразила солидарность с Польшей и Прибалтикой из-за миграционного кризиса. В альянсе заявили, что нынешний кризис — искусственно созданная ситуация, часть гибридной атаки против западных соседей Белоруссии в политических целях.

Поток мигрантов с территории Белоруссии в ЕС резко вырос после того, как Лукашенко на фоне очередного обострения отношений с Западом пригрозил ослабить контроль за границей.