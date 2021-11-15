Моравецкий: Польша выступила за созыв совета НАТО из-за мигрантов на границе с Белоруссией

Польша обсуждает с Литвой и Латвией возможность созыва Совета НАТО из-за ситуации с мигрантами на границе с Белоруссией. Об этом в интервью Польскому агентству печати рассказал премьер-министр республики Матеуш Моравецкий в интервью Польскому агентству печати.

«Мы обсуждаем с Латвией, и особенно с Литвой, не вводить ли четвертую статью [договора] НАТО. Похоже, что это становится все больше необходимым. Потому что недостаточно просто публично выразить нашу озабоченность — теперь необходимы конкретные шаги и вовлечение всего альянса», — заявил Моравецкий.

Отмечается, что статья 4 договора НАТО предусматривает возможность проведения общих консультаций альянса всякий раз, когда, одна из стран-участниц считает, что ее территориальная целостность, политическая независимость или безопасность любого из государств-союзников находятся под угрозой.

Ранее НАТО выразила солидарность с Польшей и Прибалтикой из-за миграционного кризиса. В альянсе заявили, что нынешний кризис — искусственно созданная ситуация, часть гибридной атаки против западных соседей Белоруссии в политических целях.

Поток мигрантов с территории Белоруссии в ЕС резко вырос после того, как Лукашенко на фоне очередного обострения отношений с Западом пригрозил ослабить контроль за границей.