Названа провоцирующая большую войну Запада с Россией страна

Большую войну между Россией и Западом провоцирует Польша. Такую страну назвал украинский политолог Андрей Головачев, сообщает «Главред».

Он напомнил, что Польша вступила в спор с Бельгией насчет независимости судебной системы. Государство может быть лишено 60 миллиардов евро помощи и исключено из Евросоюза, считает, Головачев.

«В этих условиях Польша, вместо того, чтобы быстренько принять и запустить в Германию и другие богатые страны ЕС эти несчастные 3-5 тысяч курдов, принимает вызов Батьки и начинает сознательно раздувать вселенский конфликт», — заявил политолог.

Он считает, что поляки провоцируют русофобию и обращаются к НАТО, желая стать «восточным бастионом» западного мира. То же самое делают и на Украине, отметил специалист.

Польша хочет, по словам Головачева, стать жертвой агрессии со стороны Москвы, тем самым отодвинуть на второй план претензии Брюсселя и укрепить позиции правящей партии. «Еще Черчилль называл Польшу главным провокатором Европы и считал, что поляки получили сполна за свое поведение. Но урок, похоже, не пошел впрок: поляки опять взялись за старое, подталкивая Европу к большой войне», — подытожил Головачев.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс обвинила Россию в миграционном кризисе на польско-белорусской границе. Она заявила, что Москва должна надавить на Минск, чтобы положить конец кризису и начать диалог.