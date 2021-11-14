Британия обвинила Россию в миграционном кризисе на польско-белорусской границе

Министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс сочла Россию ответственной за миграционный кризис на белорусско-польской границе. Об этом она написала в статье для Sunday Telegraph.

Она заявила, что Москва должна надавить на Минск, чтобы положить конец кризису и начать диалог. Также политик высказала мнение, что проблема с мигрантами является «тщательно разработанным планом» президента Белоруссии Александра Лукашенко, якобы в целях отвлечения внимания от нарушений прав человека в республике.

Сам Лукашенко ранее открестился от финансирования потоков мигрантов. «Слушайте, у меня что, денег море?! Мне что, некуда деньги девать?!» — задал вопрос белорусский лидер. Вместе с тем он попросил предоставить соответствующие факты. Лукашенко отметил, что это «ляпнули» американцы, а потом «забыли, что сказали».

Взгляды по обе стороны Ла-Манша

Ранее начальник штаба обороны Великобритании генерал сэр Ник Картер заявил, что в отношениях России и Запада в настоящее время наблюдается большая напряженность, чем во времена холодной войны. Это может привести к войне из-за «случайности». Одной из причиной для беспокойства Запада является миграционный кризис на восточной границе ЕС.

Российский сенатор Алексей Пушков поиронизировал над этим утверждением. «Неужели? Четыре тысячи мигрантов угрожают теперь и Британии?» — отметил он.

13 ноября президент России Владимир Путин объяснил, что ситуация на белорусско-польской границе обусловлена военными и экономическими факторами. Во-первых, отметил он, проблема с мигрантами вызвана участием Запада в операциях на Ближнем Востоке. Кроме того, не последнюю роль в сложившейся ситуации сыграли высокие соцпособия в странах Европейского союза (ЕС).

Что, это Белоруссия является первооткрывателем этих проблем, что ли? Нет, это причины, которые были созданы самими странами Запада, в том числе европейскими странами Владимир Путин

Также российский лидер заявил, что во всем этом ему более всего жаль детей. «Ну, смотрите, там же минусовая температура ночью. Они сидят там без средств существования, заканчиваются средства», — объяснил он, выразив обеспокоенность тем, что пренебрегаются вопросы гуманитарного характера.

На прорыв

12 ноября польская полиция сообщила, что белорусские силовики «выталкивали» через границу женщин и детей. Варшава утверждает, что беженки с детьми попытались прорваться через границу, но их не пустили.

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Позднее выяснилось, что на территории Польши меж двух заборов из колючей проволоки оказалась группа из 60 мигрантов. Спустя сутки беженцы, по утверждению белорусских СМИ, «исчезли». Вероятно, польские власти все-таки пропустили их на свою территорию.

Также сообщалось о жертвах миграционного кризиса. Так, в сентябре польские власти заявили, что недалеко от границы с Белоруссией обнаружены тела троих мигрантов, в том числе женщины. Причиной смерти названы истощение и переохлаждение. Точное число скончавшихся на данный момент неизвестно. С польской стороны также появился первый погибший — военнослужащий погиб в результате несчастного случая, связанного с выстрелом из служебного оружия.