В Белоруссии заявили об исчезновении группы мигрантов на территории Польши

Польские пограничники пропустилигруппу беженцев, которые ранее прорвались на территорию страны. Об этом сообщает «Беларусь сегодня».

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По утверждению издания, 60 мигрантов, которых раньше польские силовики вытолкали к заграждению из колючей проволоки, «исчезли». До этого люди, оказавшиеся меж двух заборов, просили дать им еды, но были проигнорированы властями, а белорусы не могли им помочь, так как те оказались на территории другого государства.

12 ноября польская полиция сообщила, что белорусские силовики «выталкивали» через границу женщин и детей. Варшава утверждает, что беженки с детьми попытались прорваться через границу, но их не пустили.

Ранее власти Польши заявили, что планируют построить забор на границе с Белоруссией. По словам министра внутренних дел республики Мариуша Каминьского, длина сооружения составит 180 километров, а высота — 5,5 метра.