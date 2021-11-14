В Совфеде рассказали о «ледяной» войне с Западом

Сенатор Алексей Пушков раскритиковал заявление начальника штаба обороны Великобритании, генерала Ника Картера о том, что Россия и Запад сейчас испытывают большую напряженность, чем во времена холодной войны. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Пушков прокомментировал высказывание генерала о том, что миграционный кризис на границе Польши и Белоруссии может привести к открытому конфликту. «Неужели? Четыре тысячи мигрантов угрожают теперь и Британии?» — отметил он.

Член Совфеда подчеркнул, что природа данных событий может быть совсем другой, и это западные страны в военном отношении все больше подбираются к России, в том числе в Черном и Балтийском морях, на Украине и в Прибалтике. Он добавил, что ситуация обострилась уже давно и причиной происходящего послужили не мигранты. «Война уже стала ледяной», — резюмировал Пушков.

Отмечается, что до этого Картер заявил, что напряженность в отношениях России и западных стран может привести к конфликту из-за любой «случайности». В качестве примера он привел миграционный кризис на границе Белоруссии.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала западные страны за нежелание помогать мигрантам на границе Польши и Белоруссии. Захарова отметила, что Запад сначала «заманивал» мигрантов в свои кущи и гущи, а теперь отворачивается от них. Она подчеркнула, что необходимо коллективно организовать помощь мигрантам, а не вести «политиканские разговоры».

