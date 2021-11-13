Военный из Польши скончался в результате несчастного случая на границе с Белоруссией

Польский солдат погиб на границе с Белоруссией в результате несчастного случая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на командование 17-й механизированной бригады Войска польского.

По данным военных, солдат скончался 13 ноября в ходе несения службы на белорусско-польской границе.

Ранее сообщалось, что власти Польши планируют до конца первой половины 2022 года построить забор на границе с Белоруссией. Глава МВД республики Мариуш Каминьский рассказал, что длина сооружения составит 180 километров, а высота — 5,5 метра. По его словам, при строительстве будут задействованы самые современные решения.

