Захарова раскритиковала Запад за нежелание помочь мигрантам в Белоруссии

Захарова заявила, что Запад не помогает мигрантам в Белоруссии, которых раньше «заманивал»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала западные страны за нежелание помогать мигрантам на границе Польши и Белоруссии. Об этом она заявила в эфире YouTube-канала «Главный. Тур».

Захарова отметила, что Запад сначала «заманивал» мигрантов в свои кущи и гущи, а теперь отворачивается от них. Она подчеркнула, что необходимо коллективно организовать помощь мигрантам, а не вести «политиканские разговоры».

Российский дипломат также задалась вопросом, зачем из десятилетия в десятилетие принимаются различные заявления, конвенции, соглашения и прочие документы о правах человека. Она добавила, что в таком случае им всем «грош цена». Те, кто бесконечно ставили эту тему во главу угла, больше не имеют права рассуждать о данном вопросе, резюмировала Захарова.

Ранее власти Белоруссии оценили количество беженцев на границе с Польшей в две тысячи человек. Первый заместитель председателя Госпогранкомитета республики Игорь Буткевич рассказал, что на белорусско-польской границе находятся граждане разных национальностей и государств. Буткевич также отметил, что Минск, в свою очередь, пытается обеспечить мигрантов дровами, водой и прочей гуманитарной помощью.

