В Великобритании заявили о возможности «случайной» войны с Россией

Начальник штаба обороны Великобритании генерал сэр Ник Картер заявил, что в отношениях России и Запада в настоящее время наблюдается большая напряженность, чем во времена холодной войны. Это может привести к войне из-за «случайности», передает Daily Express.

По словам Картера, характер конкуренции между странами ведет к усилению напряженности. «Мы должны быть осторожны, не должны допустить, чтобы воинственный характер некоторых наших политиков поставил их в положение, когда эскалация конфликта ведет к ошибкам», — подчеркнул он.

Как отметили журналисты издания, причиной для беспокойства Запада является миграционный кризис на границе Белоруссии с Польшей.

В ноябре президент России Владимир Путин заявил, что ситуация на белорусско-польской границе обусловлена военными и экономическими факторами.

В 2021 году на границу Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей начали стекаться люди. 8 ноября кризис обострился после того, как несколько тысяч человек подошли к границе Польши. На данный момент они не покидают приграничную зону. Вместе с тем часть попыталась попасть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки.

13 ноября порядка 100 человек прорвались на территорию Польши. Они оказались около колючего ограждения, установленного польской стороной.

