На границе с Белоруссией погиб польский солдат

Польский военный погиб в результате несчастного случая с оружием на границе с Белоруссией

На белорусско-польской границе погиб военнослужащий Вооруженных сил Польши. Об этом сообщает Польское радио.

Погибший служил в 17-й Великопольской механизированной бригаде. По предварительным данным, он скончался в результате несчастного случая, связанного с выстрелом из служебного оружия. Отмечается, что в происшествии «не приминали участие третьи лица».

В командовании бригады заявили, что солдат нес караульную службу и не выполнял задания непосредственно у границы с Белоруссией. Также подчеркивается, что военный был направлен на пограничную службу неделю назад.

Военная жандармерия совместно с прокуратурой Белостока начали разбирательство по факту произошедшего.

С начала 2021 года на границу Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей начали стекаться люди. Кризис резко обострился 8 ноября, после того как несколько тысяч человек подошли к границе Польши с белорусской стороны. Они не покидают приграничную зону, часть попыталась 10 ноября попасть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки.

Защитные меры

В связи с миграционным кризисом на границе с Белоруссией власти Польши объявили о строительстве забора между двумя странами. Глава МВД республики Мариуш Каминьский рассказал, что что длина сооружения составит 180 километров, а высота — 5,5 метра. По его словам, при строительстве будут задействованы самые современные решения.

«Вдоль реки Буг мы используем системы безопасности другого типа. Нас постоянно провоцируют, но наши службы подготовлены хорошо», — добавил Каминьский. Кроме того, глава МВД рассказал, что в настоящее время границу с Белоруссией охраняют 13 тысяч польских военнослужащих, 4,5 тысячи пограничников и две тысячи полицейских.

В то же время первый заместитель председателя Госпогранкомитета Белоруссии Игорь Буткевич оценил число мигрантов на границе страны с Польшей.

2000 мигрантов находятся на границе Белоруссии и Польши

Он также добавил, что на белорусско-польской границе находятся граждане разных национальностей и государств. Буткевич отметил, что Минск, в свою очередь, пытается обеспечить мигрантов дровами, водой и прочей гуманитарной помощью. Как заявил чиновник, беженцы стремятся попасть на территорию Европейского союза, однако по определенным обстоятельствам их не пускают.

Разные подходы

Ситуация с мигрантами в Белоруссии вызвала широкий резонанс на международном уровне. Так, президент США Джо Байден заявил, что американские власти довели до Минска и Москвы свою обеспокоенность ситуацией с мигрантами. Глава государства прокомментировал ситуацию и ответил вопрос, как он оценивает проблему с мигрантами на границе Белоруссии. «Это внушает большую обеспокоенность. Мы передали России, что озабочены. Мы также передали Белоруссии, что обеспокоены», — уточнил американский лидер.

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При этом президент России Владимир Путин, комментируя причины кризиса в Белоруссии, отметил, что ситуация на белорусско-польской границе обусловлена военными и экономическими факторами. Во-первых, подчеркнул Путин, проблема с мигрантами на границе страны вызвана участием в операциях на Ближнем Востоке. Кроме того, не последнюю роль в сложившейся ситуации сыграли высокие соцпособия в странах Европейского союза (ЕС).

«Что, это Белоруссия является первооткрывателем этих проблем, что ли? Нет, это причины, которые были созданы самими странами Запада, в том числе европейскими странами», — подчеркнул президент.

Позицию российского лидера также поддержала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она раскритиковала западные страны за нежелание помогать мигрантам на границе Польши и Белоруссии. Захарова отметила, что Запад сначала «заманивал» мигрантов в свои кущи и гущи, а теперь отворачивается от них. Она подчеркнула, что необходимо коллективно организовать помощь мигрантам, а не вести «политиканские разговоры».

