Белоруссия отчиталась о тысячах не попавших в страну мигрантов

Представитель Государственного пограничного комитета Белоруссии Антон Бычковский назвал число не попавших или депортированных из Белоруссии мигрантов. По его словам, таких инцидентов с августа 2021 года было порядка 13 тысяч, передает «БЕЛТА».

С 1 августа на территорию Белоруссии не впустили около 8 тысяч человек, еще 5 тысяч были задержаны и депортированы из страны по результатам проверок миграционной службы, отчитался представитель погранкомитета.

«А ведь это потенциальные мигранты. И это конкретные, документально подтвержденные факты», — считает Бычковский.

В белорусском пограничном комитете привели эти цифры в ответ на обвинения Польши в адрес белорусских силовиков. Варшава называет их причастными к организации миграционного кризиса. Обвинения Бычковский счел «странными».

Ранее в Польше решили построить стену для защиты от мигрантов с территории Белоруссии. О планах радикального решения вопроса с нелегальной миграцией сообщил заместитель министра внутренних дел Польши Мачей Вонсик.