В США обвинили Лукашенко в отвлечении внимания от действий России

В США обвинили президента Белоруссии Александра Лукашенко в отвлечении внимания от действий России на границе с Украиной с помощью миграционного кризиса. Такое мнение содержится в заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Неда Прайса, передает ТАСС.

В заявлении сообщается, что госсекретарь США Энтони Блинкен в субботу, 13 ноября, провел телефонный разговор с министром иностранных дел Польши Збигневом Рау.

Госсекретарь Блинкен подтвердил поддержку Польши Соединенными Штатами перед лицом циничной эксплуатации беззащитных мигрантов режимом Лукашенко. Действия режима Лукашенко угрожают безопасности, сеют раздор и направлены на то, чтобы отвлечь внимание от действий России на границе с Украиной Нед Прайс Руководитель пресс-службы Госдепа

Блинкен и Рау осудили использование мигрантов, призвав Лукашенко устранить причины введения Западом санкций, уточняется в документе. По словам Прайса, основной причиной является «отказ белорусскому народу в соблюдении прав человека и фундаментальных свобод». Кроме того, госсекретарь выразил благодарность Польше за поддержку «суверенитета и территориальной целостности Украины».

США, Польша и другие союзники и партнеры едины в том, чтобы заставлять Москву платить за ее военную агрессию и пагубное влияние в регионе Нед Прайс Руководитель пресс-службы Госдепа

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Ситуация с беженцами

Украина готовится к разным сценариям развития ситуации с беженцами на польско-белорусской границе, сообщал ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов. Он предложил создать для мониторинга ситуации с мигрантами межведомственную группу с привлечением силовых структур и органов местного самоуправления.

10 ноября бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин призывал власти страны добиться от Европейского союза (ЕС) гарантий помощи в случае наплыва беженцев с территории Белоруссии. Он также назвал миграционный кризис на границе Белоруссии и ЕС российской спецоперацией. По его словам, президент России Владимир Путин «не только шантажирует Евросоюз, но и троллит [президента США Джо] Байдена». Климкин привел в пример ситуацию на границе США с Мексикой.

Кроме того, по его словам, необходимо провести встречу секретарей советов безопасности Украины, Польши, Литвы и Латвии при участии Брюсселя и выработать общую стратегию.

С начала 2021 года на границу Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей начали стекаться люди. Кризис резко обострился 8 ноября после того, как несколько тысяч человек подошли к границе Польши с белорусской стороны. Они не покидают приграничную зону, часть попыталась попасть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки.

Напряженные отношения России и Запада

В отношениях России и Запада в настоящее время наблюдается большая напряженность, чем во времена холодной войны, заявлял начальник штаба обороны Великобритании генерал сэр Ник Картер. По его словам, это может привести к войне из-за «случайности». При этом журналисты издания Daily Express отметили, что причиной для беспокойства Запада является миграционный кризис на границе Белоруссии с Польшей.

Позднее Картер заявил, что для достижения собственных целей Россия готова использовать все инструменты, но не хочет развязывать настоящую войну. По словам генерала, Кремль намерен получать желаемое, используя разные глобальные стратегии, «гораздо более деликатным способом», а не боевыми действиями. Тогда же британское издание The Mirror со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что Великобритания готова направить на Украину около 600 бойцов сил спецназначения на фоне опасений относительно якобы готовящегося Россией вторжения.

Ситуация на границе с Украиной

14 ноября американский конгрессмен-республиканец Майк Тернер рассказал о присутствии военных США на Украине, отметив, что для США стратегически важно предоставлять Киеву разведданные и летальное оружие. Перед этим американские конгрессмены-республиканцы призвали президента Джо Байдена развернуть присутствие Соединенных Штатов в Черном море с целью оказать Киеву военную поддержку и защитить Украину.

При этом в начале ноября Пентагон неоднократно сообщал, что США следят за ситуацией на границе Украины и России в связи с сообщениями о «необычной активности» Москвы. Пресс-секретарь американского министерства обороны Джон Кирби утверждал, что Вашингтон продолжает консультироваться со своими партнерами и союзниками по этому поводу. На эту тему высказывался и помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. По его словам, Вашингтон поддержит Киев на фоне сообщений о «переброске» российских военных и техники к границе с Украиной.

У нас была возможность на этих выходных провести консультации с ключевыми союзниками и партнерами по вопросу Украины и подтвердить, что мы защищаем и поддерживаем ее Джейк Салливан помощник президента США по нацбезопасности

Однако информацию опровергало Министерство обороны Украины. В ведомстве отмечали, что к 1 ноября не зафиксировали фактов наращивания военного присутствия России в виде подразделений, вооружения и военной техники возле украинской границы.