Оценено состояние Саакашвили в тюремной больнице

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили проходит курс лечения и чувствует себя хорошо, сообщила главный врач тюремной больницы Манана Элефтерова. Ее слова приводит ТАСС.

Материалы по теме «У них свои интересы и цели» Грузию вновь охватили протесты. После ареста лидера оппозиции его сторонники требуют смены власти Сыграл по-крупному. Саакашвили тайно пробрался в Грузию и сел в тюрьму. Что ждет бывшего президента и его сторонников?

Она сообщила, что экс-президент находится под пристальным медицинским наблюдением, проходит лабораторные исследования и получает все назначенные медикаменты. «Его жизни опасность не угрожает», — уточнили в пресс-службе специальной пенитенциарной службы Минюста Грузии.

При этом в субботу, 13 ноября, депутат Верховной Рады Украины Елизавета Ясько рассказала, что из-за голодовки состояние Саакашвили ухудшилось настолько, что он не может встать с кровати. По ее словам, в тюрьму, где находится политик, пригнали реанимобиль.

8 ноября бывшего президента Грузии перевели из тюрьмы города Рустави в тюремный стационар в Глданском районе Тбилиси. При этом его адвокаты заявили, что ему грозит опасность, поскольку в глданской тюрьме содержатся десятки заключенных, в том числе с психическими расстройствами.

1 октября Михаил Саакашвили был задержан силовиками в Грузии, куда после восьми лет эмиграции он вернулся для участия в протестах. На родине его заочно приговорили к шести годам заключения по делам об убийстве банкира и избиении депутата. После помещения в тюрьму политик объявил голодовку.

